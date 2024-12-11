В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб человек

На дороге столкнулись Opel Astra и Hyundai Solaris.

Два автомобиля и автобус столкнулись на дороге в Челябинске. В результате трагедии погиб мужчина. Соответствующей информацией в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы городской Госавтоинспекции. Известно, что транспортные средства ударились друг о друга в 06:23 утра по местному времени (в 04:23 утра по времени Москвы) около здания 1-п, расположенного по Копейскому шоссе. Участниками ДТП заявлены Opel Astra и Hyundai Solaris. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

От удара Hyundai Solaris сменил траекторию движения, потерял управление и совершил столкновение с автобусом "Волгабас". В результате 36-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП. пресс-служба ГАИ

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Фото и видео: Telegram / Госавтоинспекция Челябинской области