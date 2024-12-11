На Сахалине заключён под стражу иностранец, допустивший наезд на 9-летнюю школьницу и её маму

В ДТП обвиняется 22-летний гражданин Киргизии.

На Сахалине заключён под стражу иностранец, допустивший наезд на девятилетнюю школьницу и её маму. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы правоохранительных органов по региону. Известно, что ведется уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Фигурантом расследования стал 22-летний гражданин Киргизии. Сейчас его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Фигурант, управляя технически исправным автомобилем, допустил наезд на 40-летнюю жительницу Южно-Сахалинска и её 9-летнюю дочь, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. пресс-слкжба МВД по Сахалинской области

По предварительной версии, причиной автомобильной аварии стало несоблюдение водителем скоростного режима. Потерпевшие получили многочисленные телесные повреждения. Здоровью несовершеннолетней девочки был причинён тяжкий вред, а степень тяжести травм, полученных её мамой, в настоящее время устанавливается в рамках назначенной экспертизы.

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Фото и видео: МВД Медиа