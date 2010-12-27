В Челябинске отец убил месячного сына из-за плача

Мужчина несколько раз ударил месячного младенца, а затем бросил на пол.

В Челябинске арестовали мужчину, который убил месячного сына.

Следственные органы СКР по Челябинской области сообщают, что мужчине, убившему своего новорожденного ребенка, предъявлено обвинение по статье "убийство малолетнего". По версии следствия, 19 декабря в вечернее время в одной из квартир Ленинского района Челябинска из-за плача мужчина несколько раз ударил младенца, а затем бросил его на пол с высоты своего роста. От полученных травм мальчик скончался.

Обвиняемый вину в содеянном преступлении признал. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV