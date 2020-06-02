В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках и в форме РЖД

Полиция проводит проверку.

Полиция в Челябинске подтвердила инцидент в местном магазине, где произошел конфликт между сотрудниками магазина и покупателем. Охранники нокаутировали мужчину в форме РЖД и в сапогах на высокой шпильке.

Утром 2 июня в одном из Telegram-каналов опубликовали видео. На кадрах видно, как мужчина в костюме с логотипом РЖД и в женских сапогах на высоких каблуках ругается с женщиной, на спине которой написано "директор вашего магазина. Покупатель ругается матом, к нему подошли два охранника. Он начал пререкаться и с ними, а также толкать их руками. Один из охранников ударил мужчину, он упал на пол.

По данному инциденту полиция проводит проверку.

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Видео: ВК/Типичная полиция