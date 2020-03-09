Пьяный мужчина устроил потасовку с охраной на Ладожском вокзале

Ночью на понедельник, 9 марта, нетрезвый гражданин устроил потасовку с охраной на Ладожском вокзале.
Согласно сообщению очевидца, мужчина стал конфликтовать с гражданами Дании, ожидающими поезда, а затем попытался пробраться на закрытые пути. Проходящий мимо охранник сделал ему замечание, в этот момент дебошир переключился на него. В итоге агрессора поймали и передали сотрудникам полиции.
Ранее мы писали, что пьяный дебошир ударил в голову фельдшера, когда та оказывала помощь его оппоненту.
Видео: Piter.tv
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