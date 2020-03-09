Пьяный мужчина устроил потасовку с охраной на Ладожском вокзале

Агрессора поймали и передали сотрудникам полиции.

Ночью на понедельник, 9 марта, нетрезвый гражданин устроил потасовку с охраной на Ладожском вокзале.

Согласно сообщению очевидца, мужчина стал конфликтовать с гражданами Дании, ожидающими поезда, а затем попытался пробраться на закрытые пути. Проходящий мимо охранник сделал ему замечание, в этот момент дебошир переключился на него. В итоге агрессора поймали и передали сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что пьяный дебошир ударил в голову фельдшера, когда та оказывала помощь его оппоненту.

Видео: Piter.tv