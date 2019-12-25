  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьяный дебошир ударил в голову фельдшера, когда та оказывала помощь его оппоненту
Сегодня, 12:49
69
arteliseev

Пьяный дебошир ударил в голову фельдшера, когда та оказывала помощь его оппоненту

0 0

Участника драки разыскивает полиция.

Как сообщает 47.news, в семь утра 15 февраля у клуба "Луна" на Московском проспекте в Выборге завязалась драка между 26-летним и 35-летним мужчинами.

На место драки прибыла бригада скорой помощи: один из участников потасовки оказался на земле, когда медики начали погружать его в машину, второй дебошир ударил ногой по голове фельдшера. 

У пострадавшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. Она приходит в себя дома, потому что не может оставить ребенка одного. 

Комздрав будет добиваться возбуждения уголовного дела. Преступника разыскивает полиция. 

Ранее мы сообщали, что две машины столкнулись на пересечении набережной Обводного канала и Рыбинской улицы.

Фото: pixabay.com

Теги: выборг, нападение на бригаду скорой помощи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии