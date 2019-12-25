Пьяный дебошир ударил в голову фельдшера, когда та оказывала помощь его оппоненту

Участника драки разыскивает полиция.

Как сообщает 47.news, в семь утра 15 февраля у клуба "Луна" на Московском проспекте в Выборге завязалась драка между 26-летним и 35-летним мужчинами.

На место драки прибыла бригада скорой помощи: один из участников потасовки оказался на земле, когда медики начали погружать его в машину, второй дебошир ударил ногой по голове фельдшера.

У пострадавшей зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. Она приходит в себя дома, потому что не может оставить ребенка одного.

Комздрав будет добиваться возбуждения уголовного дела. Преступника разыскивает полиция.

Ранее мы сообщали, что две машины столкнулись на пересечении набережной Обводного канала и Рыбинской улицы.

Фото: pixabay.com