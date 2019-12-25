Две машины столкнулись на пересечении набережной Обводного канала и Рыбинской улицы

Водители не пострадали.

В воскресенье утром, 16 февраля, стало известно, что в самом центре Северной столицы, недалеко от набережной Обводного канала, столкнулись два автомобиля. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что водители не пострадали, однако осколки от машин рассыпались по всей проезжей части. В комментариях пошутили, что "Ягуар" неудачно вышел на охоту, и предложили участникам ДТП пересесть на более дешевые машины, чтобы "не возникало желания понтоваться на светофорах".

Ранее мы писали, что автомобиль сбил знак и застрял на набережной Обводного канала.

Фото: vk.com/spb_today