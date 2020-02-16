Автомобиль сбил знак и застрял на набережной Обводного канала

Водителя рядом не заметили.

В воскресенье утром, 16 февраля, стало известно, что в самом центре города на Неве, недалеко от набережной Обводного канала, автомобиль снес дорожный знак и застрял на месте. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Изначально в интернете были только фотографии "приунывшей машины". Пользователи предполагали, что водитель не обратил внимание на участок, огороженный предупреждающими знаками и случайно заехал в дорожную дыру. Но оказалось, что неизвестный скорее всего заснул за рулем и вырулил в сторону дорожного знака.

Ранее мы писали, что троллейбус хотел объехать автомобиль, но электропровода натянулись и свернули фонарь.

Видео: Piter.tv