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Arinablinova
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Автомобиль сбил знак и застрял на набережной Обводного канала

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Водителя рядом не заметили.

В воскресенье утром, 16 февраля, стало известно, что в самом центре города на Неве, недалеко от набережной Обводного канала, автомобиль снес дорожный знак и застрял на месте. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Изначально в интернете были только фотографии "приунывшей машины". Пользователи предполагали, что водитель не обратил внимание на участок, огороженный предупреждающими знаками и случайно заехал в дорожную дыру. Но оказалось, что неизвестный скорее всего заснул за рулем и вырулил в сторону дорожного знака. 

Ранее мы писали, что троллейбус хотел объехать автомобиль, но электропровода натянулись и свернули фонарь.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, знак, уснул за рулем
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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