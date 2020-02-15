Троллейбус хотел объехать автомобиль, но электропровода натянулись и свернули фонарь

Обломок фонаря попал в прохожего.

В Петербурге произошло нестандартное ДТП. В районе дома №15 на Литейном проспекте водитель троллейбуса попытался объехать неудачно припаркованную "Шкоду Фабию". Электропровода, к которым были прикреплены рога троллейбуса, натянулись до такой степени, что сломали металлический фонарь.

Обломок фонаря улетел в прохожего. Мужчина получил травмы, однако о его состоянии ничего неизвестно. Две женщины, которых видно в центре, чудом отделались испугом.

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Видео: Piter.tv