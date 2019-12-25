Дело бывшего градоначальника будет рассматриваться в особом порядке.

В Челябинске начали рассматривать дело против экс-мэра города Евгения Тефтелева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что подсудимый заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому дело бывшего градоначальника будет рассматриваться в особом порядке.

Следствие считает, что Тефлеев во время работы мэром, а после заместителем губернатор, вместе с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска получил взятку в размере 2,5 миллионов рублей в обмен на покровительство при размещении заказов, исполнении подрядов в Челябинске.

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