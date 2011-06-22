В Челябинске начали проверку после инцидента с мужчиной, пнувшим ребенка

Полиция региона изучает видеозапись, распространившуюся по соцсетям.

Российские правоохранительные органы по городу Челябинску устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего в подъезде многоэтажного дома. Там местный житель грубо схватил ребенка, а затем сильно пнул потерпевшего ногой. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-слцжбы МВД по региону. Известно, что ситуация попала на запись с камеры видеонаблюдения. Установлено, что взрослый мужчина вмешался в конфликт, возникший между двумя детьми. В ролике заметно, что третий ребенок, наблюдавший за дракой, позвал кого-то на помощь. Предположительно, отца одного из участников ссоры. Тот схватил противника своего ребенка за куртку, а затем впечатал в стену. Мужчина что-то сказал малышу, после чего сильно пнул его ногой и ушел.

Сотрудники полиции начали проверку информации, размещенной в ряде телеграм-каналов. На адрес направлены полицейские для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления детальной картины. пресс-служба МВД о региону

Оперативники обратились к родителям несовершеннолетнего, а также свидетелям и очевидцам произошедшего с просьбой позвонить в дежурную часть отдела полиции "Курчатовский".

Блогершу, пошутившую о теракте в "Крокусе", могут отчислить из колледжа.

Фото и видео: Telegram / Полиция Южного Урала, Telegram / 31tv.ru Челябинск