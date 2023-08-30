Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

В Челябинске мужчина набросился с ножом на 11-летнего мальчика. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Дегтярева. По информации источника, 37-летний злоумышленник ударил мальчика ножом несколько раз. Преступника спугнул житель дома, который вышел на крики. Мужчина вызвал пострадавшему скорую. Мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала подозреваемого. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Задержанный дает показания.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске мужчина подозревается в публичной демонстрации символики экстремистской организации.

Видео: Telegram / SHOT