В Челябинске молодой человек на электросамокате сбил 65-летнюю женщину

В отношении 18-летнего юноши открыли административное производство. Пострадавшая обездвижена из-за полученной травмы.

В минувшую пятницу, 24 марта, в Челябинске 18-летний молодой человек на электросамокате сбил 65-летнюю пенсионерку во время движения по тротуару. Виновник происшествия скрылся, не оказав помощь упавшей женщине. Как рассказала пострадавшая телеканалу "360", она получила тяжелый осколочный перелом ноги со смещением и множественные ушибы.

По слова замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции по Челябинской области подполковник полиции Ирины Аркадьевой, юношу нашли оперативники, в его отношении возбуждено административное дело по двум статьям. Также в ведомстве подчеркнули, что в 1 марта действуют изменения в ПДД, согласно которым закреплены правила движения для средств индивидуальной мобильности, к которым, в том числе, относятся электросамокаты.

[Я шла по] тротуару, откуда он выскочил я не знаю, он навзничь меня сбил. Я упала на землю, стукнулась со всей силы головой, локтем, и он наехал на ногу. Я ничего не поняла, это все мгновение. сообщила пострадавшая

После падения женщине помогли проходившие мимо школьники. Они вызвали скорую помощь и остались на месте до приезда медиков. В травматологии женщине выписали мази от ушибов, однако дома её состояние резко ухудшилось: появилась тошнота и болела голова. После повторного обращения была проведена расширенная томография. Женщину госпитализировали, возможно, ей потребуется операция.

Сейчас у меня лангета почти на всю ногу, я на костылях, обездвижена. Врачи ждут, когда сойдет отек, потому будут решать, когда делать операцию. сообщила пострадавшая

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Фото: Piter.TV