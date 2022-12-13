Супруга московского врача-вымогателя настаивает на невиновности мужа

В отношении фельдшера скорой помощи возбуждено уголовное дело за отказ везти в больницу задыхающегося подростка.

В Москве задержан врач-фельдшер скорой помощи, который подозревается в вымогательстве. Мужчина отказался везти в больницу задыхающегося подростка, в отношении него возбудили уголовное дело. О ситуации телеканалу "360" рассказала жена задержанного, подчеркнув, что она уверена в невиновности мужа.

Никогда в жизни у него такого не было. Более того, его сотрудники все в шоке, <…> они знали его, он в жизни никогда ни у кого копейку лишнюю не взял. И поэтому все просто в ужасе, что ему такие еще вещи приписывают. Это просто не про него. cобеседница телеканала "360"

По словам женщины, её супруг приехал на вызов и озвучил родителям пациента ценник. Их всё устроило, кроме того, у пары была договорённость на госпитализацию с Морозовской детской больницей.

Отец оплатил 30 тысяч рублей. Саша сказал: хорошо, везем в Морозовскую, а дальше видно будет. Потом его попросили узнать о договоренности, есть ли она. Он позвонил по трем телефонам, и везде ответили, что ребенка с пневмонией не возьмут. собеседница телеканала "360"

После этого фельдшер развернул автомобиль, но у матери подростка началась истерика поскольку они написали отказ в той больнице, где лежали. Они пробыли в машине скорой помощи 2 часа, после чего фельдшер обратился в полицию.

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Фото: Piter.TV