По улице подмосковного Чехова разгуливал сбежавший от хозяйки сервал

Кустарниковая кошка спрыгнула из окна третьего этажа.

В Чехове (Московская область) у одного из домов заметили сервала, который напугал местных жителей: некоторые утверждали, что кустарниковая кошка бросалась на прохожих. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС, которые поймали дикое животное и временно поместили в подвал. О произошедшем телеканалу "360" рассказала его хозяйка Людмила.

Женщина сообщила, что питомец, которому всего 1 год, выпрыгнул с третьего этажа и пережил сильный испуг. При этом, по словам хозяйки, кошка ни на кого не нападала.

Цирк! Она испугалась, спряталась под балконом. Там и сидела, пока сотрудники МЧС ее не забрали в подвал. собеседница телеканала "360"

Людмила предполагает, что животное научиться прыгать через форточку на балкон у другой кошки, которая также живёт в квартире.

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Фото: Telegram / Еддс го Чехов