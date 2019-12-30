В Челябинске машина с двумя девушками-подростками упала в реку с моста

За рулем автомобиля был молодой человек 1997 года рождения.

В Челябинске автомобиль упал в реку Миас.

ТАСС сообщает, что ДТП произошло ночью 16 января в городе Челябинске на мосту через реку Миасс, водитель автомобиля 1997 года рождения Daewoo Nexia не справился с управлением машины. Автомобиль врезался в опору электроосвещения, проломил бетонное ограждение моста и упал в реку.

В ДТП пострадал водитель иномарки, а также 2 несовершеннолетние пассажирки, 15 и 16 лет. У всех троих диагностированы черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Подробности ДТП выясняются.

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Фото: ЧП | ДТП Челябинск