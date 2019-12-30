Момент посадки SSJ-100 на недостроенную ВПП в Домодедово попал на видео

Посадку SSJ-100 снял на видео один из пассажиров самолета.

Один из пассажиров SSJ-100 снял на видео посадку самолета на недостроенную взлетно-посадочную полосу в Домодедово.

Накануне Piter.TV рассказывал подробности ЧП в аэропорту Домодедово. На недействующую полосу в аэрогавани сел SSJ-100 авиакомпании из Иркутска "ИрАэро", который летел из поселка Сабетта (ЯНАО). Посадка самолета произошла в штатном режиме, пострадавших в результате происшествия нет.

Один из пассажиров SSJ-100 снял на видео момент посадки. На кадрах видно, что лайнер спокойно без каких-либо толчков катится по новой ВПП.

Командир экипажа пояснил, что перепутал полосы из-за плохой видимости. Новую полосу, хотя она не сдана в эксплуатацию видно гораздо лучше, чем старую, которая находится всего в 280 метрах. Ространснадзор проведет внеплановые проверки, сообщает ТАСС.

Видео: LIFE SHOT