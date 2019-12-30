Российский SSJ-100 сел на недостроенную полосу у аэропорта "Домодедово"

По факту происшествия различные надзорные органы проведут проверки.

Днем в четверг, 16 января в соцсетях появилось видео и информация о том, что неподалеку от аэропорта "Домодедово" в Москве экстренно сел самолет. Как сообщил ТАСС, на недействующую полосу в аэрогавани сел SSJ-100 авиакомпании из Иркутска "ИрАэро", который летел из поселка Сабетта (ЯНАО).

Посадка самолета произошла в штатном режиме, пострадавших в результате происшествия нет.

Для выяснения причин случившегося комиссию сформировали в Росавиации, проверку проведут в транспортной прокуратуре, а также проинформирован Иркутский транспортный надзор, контролириующий авиаперевозчика.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиры рейса "Петербург-Мурманск" рассказали о разгерметизации самолёта в небе.

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