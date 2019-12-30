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Пассажиры рейса Петербург-Мурманск рассказали о разгерметизации самолёта в небе
Сегодня, 16:09
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IRINA_CHALKINA

Пассажиры рейса Петербург-Мурманск рассказали о разгерметизации самолёта в небе

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Рейс сделал вынужденный круг над Ладожским озером.

В четверг, 16 января, на борту авиарейса Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация. Пассажиры рейса прокомментировали разгерметизацию самолёта в небе.

Согласно данным, самолёт резко снизился и сделал  вынужденный круг над Ладожским озером. Как оказалось, на борту произошёл дефект с системой кондиционирования. 

Одна из пассажирок прокомментировала ситуацию в своём Twitter-аккаунте.

"Ребята, с сегодняшнего дня я каждый день пью дорогое шампанское, ем исключительно вкусную еду, ношу каждый день меха, шелка и бриллианты. На самом деле звоню рыдая и обнимаю всех возможных рядом близких людей",

— пишет пассажир под псевдонимом "сахарный песочек".

Экипаж самостоятельно ликвидировал неполадку. Во время экстремального полёта никто не пострадал. Однако пассажиры пребывают в шоковом состоянии. 

"Подскажите контакты хорошего психотерапевта",

—пишет один из пассажиров в соцсетях под псевдонимом igfom.

В итоге лайнер опоздал всего лишь на 15 минут. При этом посадка прошла в штатном режиме. 

Ранее мы сообщали о том, что на борту самолёта Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация.

Фото:Piter.TV

 

Теги: новости спб, общество, рейс петербург мурмаенск, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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