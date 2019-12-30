На борту самолёта Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация

Произошёл дефект с системой кондиционирования.

В четверг, 16 января, на борту авиарейса Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация. Это следует из данных системы Flightradar24.

Согласно данным, самолет резко снизился. Как оказалось, на борту произошёл дефект с системой кондиционирования. Известно, что экипаж самостоятельно ликвидировал неполадку.

По данным авиакомпании "Россия" , рейс продолжает лететь в Мурманск, на борту всё хорошо.

Ранее мы сообщали о том, что cамая длинная пробка длиной 7 километров образовалась на КАД.

Фото:pixabay