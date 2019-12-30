Самая длинная пробка длиной 7 километров образовалась на КАД

Всего в городе пробки в пять баллов.

Утром загруженность дорог Петербурга оценивается в пять баллов.Довольно большие пробки образовались на Витебском проспекте, в центре Петербурга, на Светлановской площади, на Малоохтинской набережной и на КАД.

Затор длиной 4,2 километра был на Витебском проспекте. Он начался Малоохтинская набережная. Со скоростью от 5 до 15 километров в час двигаются водители, которые едут со стороны проспектов Энгельса, Испытателей, Большого Сампсониевского и 2-го Муринского.

Как обычно, в пробках стоит центр города. Затруднём проезд по Дворцовой, Воскресенской, Арсенальной набережным, а также по улицам Комсомола и Академика Лебедева. Помимо этого, водители стоят в ожидании на Малоохтинской набережной в сторону моста Александра Невского.

И самая длинная пробка образовалась на внутренней стороне КАД, Большом Обуховском мосту. В пробке длиной 7,7 километра водители стоят около 41 минуты.

Фото: Piter.TV