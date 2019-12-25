Йозеф Сикела рассказал, что Россия несет ответственность за ситуацию.

Европа может столкнуться с крупнейшим экономическим региональным кризисом с момента окончания Второй мировой войны. Соответствующее мнение высказал чешский министр по промышленности и торговли Йозеф Сикела. Информацией чиновник поделился с журналистами во время своего прибытия на неформальную встречу министров по экономике и финансам ЕС в Праге.

С одной стороны, мы видим недостаток предложения электроэнергии на рынке или, возможно, неспособность обеспечить необходимое предложение на рынке. С другой стороны, мы видим повышенный спрос на электричество. Йозеф Сикела, чиновник из Чехии

Чешский министр полагает, что текущий общеевропейский кризис вызван действиями российской стороны. По его словам, сегодня страны ЕС собрались ради того, чтобы дать Москве ясный сигнал о том, что хотят добиться того, чтобы "наши семьи и наши экономики получили достаточное количество энергии по доступной цене". Министры намерены договориться о санкционном пакете мер, связанному с урегулированием энергетического кризиса.

Фото и видео: European Commission