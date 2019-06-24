Лавров сообщил о попытке ЕС сделать изгоем Орбана за его приверженность миру

Глава МИД РФ прокомментировал отношение коллективного Брюсселя к Виктору Орбану.

Европейский союз подвергает нападкам и пытается сделать изгоем венгерского премьер-министра Виктора Орбана, той страны, которая сейчас является председателем ЕС. Соответствующее мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече с руководителями некоммерческих организаций страны. Дипломат заметил, что такой сценарий происходит из-за приверженности Будапешта мирному урегулированию проблем за счет поиска компромиссов, а не военным методом.

Посмотрите, как ЕС обходится с премьер-министром Венгрии только за то, что он сказал: "Мы все должны быть за поиск компромиссов". И за это его пытаются сделать изгоем. В общем, переживаем мы "интересные" времена. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал красочным выступление постпреда США на заседании СБ ООН.

Фото и видео: МИД России