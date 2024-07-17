Лавров назвал красочным выступление постпреда США на заседании СБ ООН

Глава МИД РФ принял участие в заседании организации по вопросам мироустройства.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал красочным выступление постпреда США Линды Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН. Об этом сообщает "РИА Новости".

В ходе своего выступления Томас-Гринфилд повторила основные тезисы Вашингтона в отношении российско-украинского конфликта. Лавров иронично поблагодарил представителя США за "красочное выступление". Глава МИД РФ принял участие в заседании организации по вопросам мироустройства.

Ранее Лавров заявил, что РФ будет оценивать только конкретные дела украинского руководства.

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