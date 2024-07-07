Лавров заявил, что РФ будет оценивать только конкретные дела украинского руководства

Глава МИД РФ прокомментировал смену тональности в заявлениях Киева.

Москва будет оценивать только конкретные дела украинского руководства, поэтому государству нужно строить свою политику, исходя из задач специальной военной операции. Соответствующее заявление в комментарии журналисту Павлу Зарубину сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью с чиновником в собственном Telegram-канале. Дипломат уточнил, что киевский режим может говорить одно, а на следующий день - что-то противоположное. Таким образом гость программы оценил изменившуюся тональность официальных высказываний со стороны украинских властей.

То что они ежедневно говорят, есть такая пословица про Емелю, вот поэтому лучше на этом не строить свою политику, а свои действия определять исходя из тех задач, которые были поставлены в рамках СВО. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН