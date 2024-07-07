Лавров назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в США

Глава МИД РФ прокомментировал теледебаты между Трампом и байденом.

Ход предвыборной кампании на территории США является печальным зрелищем. Соответствующее заявление в комментарии журналисту Павлу Зарубину сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью с чиновником в собственном Telegram-канале.

Если система так называемой демократии американской производит такие результаты или такой ход предвыборной кампании, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это все оркеструется, как это аранжируется. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что американские СМИ сходятся в общем мнении о том, что действующий лидер Белого дома неудачно выступил на первых дебатах со своим оппонентом, членом Республиканской партии Дональдом Трампом. речь идет о мероприятии, которое состоялось в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент часто запинался и делал паузы, а также не всегда четко формулировал свою позицию. После встречи на видеозапись попал момент, на котором супруга политика Джилл Байден помогала мужу спуститься с лестницы.

Выборы во Франции не сильно напоминают демократию, заявил Лавров.

Фото и видео: Telegram / Зарубин