Глава МИД РФ прокомментировал решение о втором туре парламентских выборов во Франции.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что выборы во Франции не сильно напоминают демократию Соответствующее заявление в комментарии журналисту Павлу Зарубину сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью с чиновником в собственном Telegram-канале. Дипломат уточнил, что в европейской стране второй тур был задуман для того, чтобы попытаться манипулировать волеизъявлением избирателей, а многие кандидаты могут выйти из электоральных процессов ради того, чтобы дать возможность дать победу консерваторам или популистам.

Какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять. Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов. Это не очень сильно напоминает демократию. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Специалист пояснил, что если бы результаты первого тура были положены в формирование местного парламента в париже, то во Франции произошли бы очень серьезные перемены.

Лавров: Союзное государство должно единым фронтом участвовать в международных процессах.

Фото и видео: Telegram / Зарубин