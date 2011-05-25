Лавров: Союзное государство должно единым фронтом участвовать в международных процессах

Глава МИД РФ оценил вступление Минска в состав ШОС.

Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах. Соответствующее заявление в комментарии журналисту Павлу Зарубину сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью с чиновником в собственном Telegram-канале. Эксперт ответил на вопрос СМИ о важности присоединения Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества.

Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы СГ единым фронтом участвовало во всех международных процессах. Так что здесь, по-моему, все тоже развивается в правильном направлении. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что саммит ШОС официально открылся в четверг, 4 июля. Мероприятия проводятся в столице Казахстана Астане. Участие во встрече принимает российский лидер Владимир Путин. Местный президент Касым-Жомарт Токаев публично объявил о вхождении Белоруссии в состав ШОС. Республика стала десятым членом данной организации.

Лавров: в ближайшее время планируются личные контакты Путина и Лукашенко.

Фото и видео: Telegram / Зарубин