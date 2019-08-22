Момент взрыва на заправке в Чечне попал на видео

Сегодня в Сунженском районе Чеченской Республики произошел взрыв на АЗС.
Сообщается, что пожар и взрыв произошел на окраине села Серноводское. Загорелась и взорвалась автоцистерна с газом. В результате ЧП пострадавших нет. АЗС полностью уничтожена.
Также огонь задел соседние здания, и сгорел один легковой автомобиль.
Сегодня ранее: В Калифорнии при взлете упал пассажирский самолет и загорелся.(видео)
Видео: YouTube/wayzapis
Фото: Instagram/Главное управление МЧС России по Чеченской Республике
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