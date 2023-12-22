  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:21
119
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Чечне пожарные спасли из огня пенсионера

0 0

Причина пожара устанавливается.

В Чечне пожарные спасли из огня пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 18 февраля в станице Шелковская. Поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Площадь огня составила 16 квадратных метров. Из спальни не смог самостоятельно выбраться пожилой мужчина. Его спасли сотрудники МЧС и передали врачам. В тушении огня участвовали 10 специалистов и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в Архангельской области из снежного заноса эвакуировали шестерых рыбаков.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, пенсионер, пожар, чечня
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии