Причина пожара устанавливается.

В Чечне пожарные спасли из огня пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 18 февраля в станице Шелковская. Поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Площадь огня составила 16 квадратных метров. Из спальни не смог самостоятельно выбраться пожилой мужчина. Его спасли сотрудники МЧС и передали врачам. В тушении огня участвовали 10 специалистов и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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Видео: МЧС России