Спасатели выдвинулись на снегоболотоходе.

В Архангельской области из снежного заноса эвакуировали шестерых рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в районе Сенного мыса. В снежной ловушке оказались пять автомобилей. Отмечается, что рыбаков в машинах замело по окна. Спасатели выдвинулись на снегоболотоходе. В ведомстве отметили, что это первый выезд арктической техники, которая поступила на вооружение месяц назад. Ее испытали в масштабных учениях в Арктике в 2023 году.

Ранее мы сообщали, что МЧС завершило операцию по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине.

Видео: МЧС России