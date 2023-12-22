МЧС завершило операцию по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В операции участвовали 14 специалистов и восемь единиц техники.

Сотрудники МЧС России завершили операцию по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в районе села Стародубское. Отрыв льдины шириной 50 метров, на которой находились люди, был зафиксирован в Охотском море. Любителей рыбалки спасали с помощью лодок и вертолета Ми-8. В операции участвовали 14 специалистов и восемь единиц техники. На берег эвакуировано 82 человека, пострадавших нет.

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Видео: МЧС России