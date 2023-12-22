В Кемерове ликвидировали масштабный пожар

В МЧС сообщили об отсутствии пострадавших.

На территории российского города Кемерово на Кузбассе загорелись два гаража. Соответствующей информацией поделились сотрудники регионального экстренного ведомства. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что днем 17 февраля пламя распространилось по кровле частных боксов для транспортных средств. В момент инцидента в помещениях находились два человека. Эти люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону до приезда бригады спасателей. Известно, что огонь охватил 400 квадратных метров, на место происшествия выехали 30 человек личного состава и 8 единиц техники. Никто не пострадал. На текущий момент пожар ликвидирован.

Специалисты чрезвычайного ведомства не допустили распространения пожара на пристроенные помещения. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

Пожар в Ижевске локализован на 3500 "квадратах".

Фото и видео: ГУ МЧС России