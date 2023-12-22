Пожар в Ижевске локализован на 3500 "квадратах"

Сведений о пострадавших нет.

Пожар в Ижевске локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального экстренного ведомства. Специалисты из пресс-службы ГУ МЧС уточнили, что сведений о пострадавших нет. Огонь распространялся по территории производственного помещения, расположенного по улице Орджоникидзе, 2 горит производственное здание.

Всего в ликвидации задействовано более 70 специалистов и 33 единицы техники. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В Петербурге вечером 16 февраля объявят "желтый" уровень погодной опасности.

Фото и видео: ГУ МЧС России