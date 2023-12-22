Пожар в Ижевске локализован на 3500 "квадратах"

Пожар в Ижевске локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального экстренного ведомства. Специалисты из пресс-службы ГУ МЧС уточнили, что сведений о пострадавших нет. Огонь распространялся по территории производственного помещения, расположенного по улице Орджоникидзе, 2 горит производственное здание.
Всего в ликвидации задействовано более 70 специалистов и 33 единицы техники.
пресс-служба ГУ МЧС РФ
В Петербурге вечером 16 февраля объявят "желтый" уровень погодной опасности.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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