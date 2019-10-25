В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова после публикации скандальных видео. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на замначальника уголовного розыска полиции Саламбека Мутиева.
В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение
прокомментировал спикер
Ранее журналисты телеканала "Грозный" заявили о жестоком обращении Кадырова к местному населению. Это происходило в тот момент, когда он был градоначальником (с 2012 по 2015 года). Некоторые фрагменты, доказывающее нарушения, были размещены в эфире телеканала. Авторы сюжета рассказали, что съемки были предоставлены им личной пресс-службой экс-чиновника. Общий хронометраж записанных роликов составляет порядка 8 часов.
На записи видно, что Ислам грубо разговаривает с задержанными, которых подозревают в мошенничестве, использует электрошокер, а также угрожает тем, что подозреваемых обвинят в финансировании терроризма. С неплательщиками также не церемонились. Им заламывали руки. Журналисты "Грозного" сказали в сюжете, что для получения "чистосердечного признания" бывший мэр не брезговал применять физические и психологические методы воздействия на людей.
Когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника
заметил пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов
Напомним, что Ислам Кадыров начинал трудовую деятельность в полиции. Затем он получил должность вице-премьера Чечни, а в 2012 избран на пост мэра Грозного.
Ранее Piter.tv писал о том, что Кадыров попал в Книгу рекордов России за присутствие на рекордах.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/AirPano VR
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