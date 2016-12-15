Кадыров попал в Книгу рекордов России за присутствие на рекордах

Политик шесть раз за год побывал на установлении рекордов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России, сообщил "РИА Новостям" главный редактор Книги Станислав Коненко.

Кадыров отличился наибольшим количеством присутствий на рекордах в течение года как глава российского субъекта. За год он побывал на установлении шести рекордов в разных местах.

Сертификат чеченскому главе вручат на церемонии празднования седьмого дня рождения Книги рекордов России в Москве. Памятную награду Кадыров получит через министра спорта Чечени Мусу Ханарикова, поскольку сам на мероприятии присутствовать не будет.

Ранее Кадыров взял себе в охранники шестилетнего мальчика

Видео: YouTube / Walid Seffar