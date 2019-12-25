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На Обводном канале петербуржцы пытаются попасть в Книгу рекордов России, делая огромную шаверму
Сегодня, 15:31
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На Обводном канале петербуржцы пытаются попасть в Книгу рекордов России, делая огромную шаверму

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Сразу 150 поваров собирают шаверму длиной  в 150 метров.

Петербуржцы прямо сейчас пытаются  попасть в Книгу рекордов России.  Они делают самую большую шаверму. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv, который находится на кухне.

Сразу 150 поваров собирают шаверму длиной  в 150 метров. Публикуем фото с места проведения этого события. Выглядит аппетитно. Но на вынос такую не возьмёшь. 

Руководит процессом шеф-повар Антон Рашб. Рекорд зафиксируют официально. На праздник живота пришли эксперты, которые оценят шаверму по ряду критериев.

Ранее на Piter.tv: самый большой фудмолл России и Европы Vokzal 1853 открылся в Петербурге на территории Варшавского вокзала.

Фото: Piter.tv

Теги: варшавский вокзал, книга рекордов россии, обводный канал, самая большая шаверма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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