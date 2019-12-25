Самый большой фудмолл России и Европы Vokzal 1853 открылся в Петербурге на территории Варшавского вокзала

В пространстве работают 90 известных ресторанов, открыта зона фуд-корта на 4 тыс. человек.

Накануне, 17 декабря, в Петербурге на месте Варшавского вокзала официально открылся самый большой в России и Европе фудмолл Vokzal 1853. Там во всю работает новогодняя ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Для детей мы открыли зону с креслом Деда Мороза. Каждый желающий сможет лично поговорить с волшебником. Пространство сейчас украшено новогодними игрушками, но ретро-стиль все равно сохранен. В самом центре площадки установили семиметровую живая елку, по которой ездят модели паровозиков.

Добавим, что проект запустили еще в ноябре, правда, в тестовом режиме. В пространстве работают 90 известных ресторанов, открыта зона фуд-корта на 4 тыс. человек. Также здесь есть концертная площадка.

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади работает Новогодняя почта.

Фото: предоставлено SARAFUN PR