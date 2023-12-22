В пространстве VOKZAL 1853 проведут фестиваль профессий для детей

Обучение пройдет в формате мастер-классов и лекций.

В пространстве VOKZAL 1853 пройдет фестиваль профессий для школьников. Он состоится с 24 по 31 марта. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

Петербургские школьники смогут попробовать себя в самых разных профессиональных сферах. Разобраться в тонкостях им помогут эксперты из ГАСУ и ИТМО. Обучение пройдет в формате мастер-классов и лекций.

Выбор профессии - важный этап в жизни каждого, приходите вместе с детьми на фестиваль профессий на VOKZAL 1853, чтобы ваш ребенок получил различные навыки и смог определиться с тем, какая профессия ему ближе! Пресс-служба VOKZAL 1853

Школьники примерят роли телеведущего, режиссера, актера, дизайнера, архитектора, врача, полицейского, пожарного, фотографа, издателя, библиотекаря, иллюстратора, модели, агронома, программиста, повара. Вход свободный.

Ранее мы писали, что начался приём заявок на участие в конкурсе "Мы в этом городе живём".

Фото: Pxhere