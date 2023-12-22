Начался приём заявок на участие в конкурсе "Мы в этом городе живём"

Отправить заявку могут школьники, участники творческих коллективов, молодые жители города и взрослые.

В Петербурге стартовал прием заявок на участие в Городском конкурсе художественного слова им. Ольги Берггольц "Мы в этом городе живём". Об этом сообщили в tg-канале правительства Северной столицы.

В масштабном состязании могут принять участие чтецы старше 10 лет. Отправить заявку могут школьники, участники творческих коллективов, молодые жители города и взрослые. В конкурсе примут участие поэты и артисты жанра художественного слова. В состав жюри войдут ведущие деятели культуры и искусства Петербурга, известные артисты театра и кино.

Подать заявку можно до 8 апреля.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга