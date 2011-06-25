Здание психиатрического диспансера на Обводном канале передадут РПЦ

Больница там была открыта во времена СССР.

Стационар с диспансером психиатрической больницы на Обводном канале будет передано Духовной академии Российской правословной церкви (РПЦ). Распоряжение появилось на сайте комитета имущественных отношений (ККИ) Петербурга.

Здание общей площадью в 9,3 тысячи м2 останется в собственности города, но перейдёт в безвозмездное пользование РПЦ. Сейчас объект находится под управлением Городской психиатрической больницы № 6.

Данный дом на Обводном канале являлся корпусом Александро-Невского Антониевского духовного училища, но во времена СССР в нём открыли психиатрическую лечебницу.

Летом Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры была передана РПЦ.

Фото: citywalls.ru