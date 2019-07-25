Кадыров взял себе в охранники шестилетнего мальчика

Из фонда Ахмата Кадырова мальчику выделили амуницию и полное обмундирование.

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева. Об этом он сообщил в своем Instagram.

С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Рамзан Кадыров

Ранее родители мальчика опубликовали в соцсетях видео, где ребенок рассказывает, что хотел бы защищать Кадыров. Эту запись посмотрел сам чеченский лидер. Из фонда Ахмата Кадырова мальчику выделили амуницию и полное обмундирование. Также в детском магазине Магомеду-Эми купили игрушечное оружие. У мальчика даже появился куратор – директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

Ранее команда Рамзана Кадырова выпустила ролик в стиле "Игры престолов".

Видео: Instagram/ kadyrov._95