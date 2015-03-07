Петербуржцы скрутили шаверму длиной 150 метров

Шаверма весит 240 килограмм и растянулась в длину на 150 метров, петербуржское блюдо внесли в книгу рекордов России.

В Петербурге приготовили шаверму длиной 150 метров и побили мировой рекорд. На самом большом фудмолле в Европе Vokzal 1853 скрутили самую длинную на свете шаверму.

Это изменение ниши street-food, потому что в России, и в Питере никто никогда этого не делал, это делали в Турции, в Египте, в Европе. А в России – никто, мы – первые! Самое важное, что такие предприниматели как я, пробуют делать то, что делалось в Европе. Павел Крупин, основатель сети заведений уличной еды

Гигантскую шаверму делали более 150 человек: не только профессиональные повара, но и обычные петербуржцы. Специально для этого приготовили более 300 килограмм начинки: курицы и овощей, а также 150 метров лаваша.

Да, это сделали ребята, наше партнерское производство, они делают лаваши для всех наших точек. Обычно у нас лаваш круглый, большой и маленький, а они вызвались быстро изменить технологию и сделать для нас такие длинные десятиметровые лаваши. Антон Рашба, бренд-шеф сети заведений уличной еды

После готовки участники признались, что самое главное в этом процессе — командная работа и синхронность действий.

Лаваш начал рваться в силу того, что много ребят-непрофессионалов, которые пришли принять участие, поэтому процесс приготовления затянулся. А когда лаваш находится долго на открытом воздухе, он начинает пересыхать, чтобы мы прошли по рекорду, и чтобы не поломался лаваш, пришлось подкладывать заплатки. Эдуард Полатовский, работник сети заведений уличной еды

Эксперты из "Книги Рекордов России" зафиксировали рекорд, шаверма получилась длиной 150 метров и весом 240 килограмм. В конце участники и гости мероприятия отведали уже легендарное блюдо.

Видео, фото: Piter.TV