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В Чебоксарах студентка колледжа напала с ножом на сотрудницу
Сегодня, 14:39
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MShaffter

В Чебоксарах студентка колледжа напала с ножом на сотрудницу

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Подозреваемая в нападении на завотделения колледжа задержана.

В Чебоксарах студентка колледжа принесла с собой нож и ранила сотрудницу учебного заведения.

ТАСС со ссылкой пресс-службу МВД региона сообщает, что сегодня утром, 13 декабря, студентка 2002 года рождения пришла утром в кабинет заведующей отделения своего колледжа и напала на сотрудницу. Девушку задержали. Женщина получила ранения рук и лица. Ее жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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