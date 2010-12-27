В Чебоксарах студентка колледжа напала с ножом на сотрудницу

В Чебоксарах студентка колледжа принесла с собой нож и ранила сотрудницу учебного заведения.
ТАСС со ссылкой пресс-службу МВД региона сообщает, что сегодня утром, 13 декабря, студентка 2002 года рождения пришла утром в кабинет заведующей отделения своего колледжа и напала на сотрудницу. Девушку задержали. Женщина получила ранения рук и лица. Ее жизни ничего не угрожает.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
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Фото: Piter.TV
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