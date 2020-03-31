В Чебоксарах мужчина регулярно истязал и издевался над 6-летней дочкой

Состоявшийся суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы.

В Чувашии состоялся суд в отношении 33-летнего мужчины, который систематически избивал 5-летнюю дочь.

Следствием и судом установлено, что 33-летний житель города Чебоксар в феврале и октябре 2019 года, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил 6-летней дочери побои по различным частям тела в том числе ремнем от дамской сумки, причиняя ей физическую боль. Дочь сожительницы увидела следы побоев на теле девочки, после чего ребенка срочно госпитализировали.

Состоявшийся суд признал мужчину виновным по уголовному делу по статье "истязание заведомо несовершеннолетней дочери и неисполнение обязанностей по ее воспитанию, соединенное с жестоким обращением с ней" и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет с пребыванием в колонии общего режима.

Судьба девочки решается.

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Видео: СУ СК РФ по Республике Чувашии