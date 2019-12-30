В Магнитогорской больнице 16-летний пациент надругался над 9-летним мальчиком

Возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

В больнице Магнитогорска подросток-пациент надругался над мальчиком.

Региональные следственные органы СКР по Челябинской области сообщают, что ими возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" в отношении 16-летнего подростка. Насильнику предъявлено обвинение, он находится на домашнем аресте. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

В СМИ появилась информация, что взрослым стало известно о преступлении от другого маленького пациента, который рассказал своим родителям. Медсестра больницы не реагировала на жалобы маленьких ребят.

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