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В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку

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Полиция разыскивает подозреваемого.

Сотрудники ГИБДД Чувашии разыскивают очевидцев инцидента в Чебоксарах, при котором неизвестный человек сбил на электрическом самокате несовершеннолетнего. Об этом в социальных сетях рассказали представители правоохранительных органов российского региона. По Telegram-каналам распространился ролик, на котором запечатлен наезд на 10-летнюю девочку. Пострадавшая каталась на детском самокате по пешеходной дороге. Происшествие зафиксировано уличными камерами видеонаблюдения днем 1 июня по проспекту Тракторостроителей. Известно, что после аварии виновный в случившимся решил сбежать с места преступления, а пациентка была госпитализирована в больницу с ушибами.

Просим откликнуться очевидцев ДТП с участием электросамоката... Виновник происшествия скрылся. Девочка, на которую был совершен наезд, получила травмы.

пресс-служба ГИБДД по Чувашии

На Васильевском острове произошла серьёзная авария с мотоциклистом.

Фото и видео: Telegram / ГИБДД ЧУВАШИИ

Теги: регионы, чебоксары, чувашия, электросамокат
Категории: Тема дня, Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости России,

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