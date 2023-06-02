В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку

Полиция разыскивает подозреваемого.

Сотрудники ГИБДД Чувашии разыскивают очевидцев инцидента в Чебоксарах, при котором неизвестный человек сбил на электрическом самокате несовершеннолетнего. Об этом в социальных сетях рассказали представители правоохранительных органов российского региона. По Telegram-каналам распространился ролик, на котором запечатлен наезд на 10-летнюю девочку. Пострадавшая каталась на детском самокате по пешеходной дороге. Происшествие зафиксировано уличными камерами видеонаблюдения днем 1 июня по проспекту Тракторостроителей. Известно, что после аварии виновный в случившимся решил сбежать с места преступления, а пациентка была госпитализирована в больницу с ушибами.

Просим откликнуться очевидцев ДТП с участием электросамоката... Виновник происшествия скрылся. Девочка, на которую был совершен наезд, получила травмы. пресс-служба ГИБДД по Чувашии

На Васильевском острове произошла серьёзная авария с мотоциклистом.

Фото и видео: Telegram / ГИБДД ЧУВАШИИ