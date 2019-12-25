На Васильевском острове произошла серьёзная авария с мотоциклистом

Подробности произошедшего выясняются.

В пятницу утром на Васильевском острове произошла серьёзная дорожная авария. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По предварительной информации очевидцев, утром 2 июня произошло столкновение легковушки с мотоциклом у дома № 54, корп. 2 по Малому проспекту В.О. По словам одного из свидетелей, таксист решил развернуться с крайней правой полосы, а в левой полосе ехал байк. На 9:00 оба водителя подавали признаки жизни. О состоянии пострадавших на данный момент не известно.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП

Подробности произошедшего выясняются.

Фото: ВКонтакте/ Мотосолидарность ДТП