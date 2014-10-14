Алексей Заболоткин оценил вероятность разрешения экспериментально-правового режима по криптоактивам.

В Центробанке предупредили о рисках разрешения криптовалют. Соответствующее заявление глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. Высказывание руководителя государственного регулятора дополнил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Он предупредил потребителей о рисках распространения использования криптоактивов в случае разрешения их использования как инвестиционного средства внутри страны. Эксперт пояснил, что в случае принятия закона единственный доступ для использования криптовалют в экспериментально-правовом режиме будет исключительно поддержка внешне-экономической деятельности.

Неизбежно при расширении владения ею она станет шире использоваться, и широко использоваться как средство платежа. Противодействовать этому будет невозможно. Алексей Заботкин, замглавы ЦБ РФ

Набиуллина: большинство российских банков вышли на прибыль.

Фото и видео: YouTube / Банк России

