Новый механизм должен быть удобным и для кредиторов, считает регулятор.

В Центробанке предложили новые условия для банкротства физических лиц. Они коснутся россиян из самой уязвимой части — тех, чья задолженность не превышает 500 тысяч рублей.

По новым условиям, им спишут долги, если они не в состоянии оплатить процедуру банкротства, а из недвижимости и имущества у них осталось только единственное жильё.

Также Центробанк просит ввести в данную процедуру институт медиации, чтобы граждане могли провести реструктуризацию долгов до банкротства. Также ЦБ считает, что процедура внесудебного банкротства должна быть доступна россиянам на более ранних стадиях.

При этом новый механизм должен быть удобным и для кредиторов, считает регулятор. В Центробанке подчеркнули, что он должен быть недорогим и эффективным. Его цель — доказать, что должник соответствует требованиям для проведения процедуры банкротства в упрощённой форме.

Ранее мы сообщали, что убыток Центробанка превысил триллион рублей за три года.